Μπαρτσελόνα: Φόβοι για χοντρή ζημιά στο γόνατο του Πικέ και απουσία 4 μηνών

Σοβαρός φαίνεται πως είναι ο τραυματισμός του Ζεράρ Πικέ στο γόνατο και στην Μπαρτσελόνα υπάρχουν φόβοι ότι ο Ισπανός αμυντικός θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, για μεγάλο διάστημα.

Τα προβλήματα για την Μπαρτσελόνα δεν έχουν τέλος. Αρχικά αναδείχθηκε 1-1 με την Αλαβές, με αποτέλεσμα να μείνει στο -8 από την πρωτοπόρο Ρεάλ, στη βαθμολογία.

Επειτα, το σημαντικότερο όλων ήταν το γεγονός ότι ο Σέρχιο Αγουέρο είχε ταχυκαρδία στον αγώνα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και στη συνέχεια να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Σα να μην έφτανε αυτό ο Σέρτζι Μπαρτζουάν, είδε και τον Ζεράρ Πικέ να τραυματίζεται και να αποχωρεί κουτσαίνοντας, στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο 34χρονος Ισπανός στόπερ, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο με αποτέλεσμα να αποσυρθεί στον πάγκο. Στην Μπαρτσελόνα, επικρατεί ανησυχία σχετικά με την κατάσταση του Πικέ, καθώς ο τραυματισμός του είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο που την περυσινή σεζόν, τον άφησε εκτός δράσης για τέσσερις μήνες.

Το προσεχές διάστημα θα υποβληθεί σε απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

🚑 (PIQUÉ): Gerard Piqué's injury is in the same area which kept him out for 4 months last season.



• He had been experiencing pain in the area since El Clásico and it became worse yesterday.



• His participation vs Dynamo is almost ruled out.



Via (🟢): @fansjavimiguel [as] pic.twitter.com/ay02VcowKy