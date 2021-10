Μπαρτσελόνα: Ο Ντεπάι κλωτσούσε ό,τι έβρισκε μπροστά του μετά τη νέα γκέλα (vid)

Ο Μέμφις Ντεπάι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με την Αλαβές και κλωτσούσε ό,τι έβρισκε στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μπαρτσελόνα, ακόμα και μετά την απόλυση του Ρόναλντ Κούμαν, δεν κατάφερε να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Αλαβές στο «Καμπ Νόου».

Το σκορ άνοιξε ο Μέμφις Ντεπάι στο 49ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολλανδός επιθετικός πήρε την μπάλα έξω από την αντίπαλη περιοχή και την έστειλε στα δίχτυα, με εντυπωσιακό τρόπο. Μάλιστα, γκολ του πανηγυρίστηκε έξαλλα στις κερκίδες, αλλά λίγα λεπτά αργότερα η Αλαβές έφερε και πάλι το ματς στα ίσα με τον Λουίς Ριόχα.

Παρά τις όποιες προσπάθειες κατέβαλε η Μπαρτσελόνα, στο τέλος δεν κατάφερε να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς κι έτσι έμεινε στο -8 από την πρωτοπόρο Ρεάλ, στη βαθμολογία. Η απογοήτευση στα πρόσωπα των «μπλαουγκράνα» ήταν έντονη, ενώ ακόμα και οι οπαδοί αποδοκίμασαν τους παίκτες γι' αυτή την τραγική εμφάνιση.

Ο Μέμφις Ντεπάι, από την πλευρά του, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει ότι η ομάδα του δεν κατάφερε γι' ακόμη μία αγωνιστική να μην κατακτήσει το πολύτιμο τρίποντο. Γι' αυτό και με το τελευταίο σφύριγμα, δεν συγκράτησε τον εκνευρισμό του και κλωτσούσε ό,τι έβρισκε μπροστά του.

Boos and whistles at FT. Frustration from Memphis.



Rough times continue for Barcelona. pic.twitter.com/KAMqCKyOcr