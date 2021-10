Μπαρτσελόνα – Ρεάλ: Ο νεαρότερος και ο γηραιότερος στις 11άδες στον 21ο αιώνα

Η Ρεάλ θριάμβευσε με σκορ 2-1 απέναντι στη Μπαρτσελόνα στο clasico του «Καμπ Νόου» και οι Γκάβι και Μόντριτς με την παρουσία τους στις 11άδες των δύο μεγάλων «μονομάχων», μπαίνουν πλέον στα βιβλία της ιστορίας της μεγάλης κόντρας.

Ο Γκάβι συνεχίζει να βλέπει όλα τα μεγάλα πράγματα στο ποδόσφαιρο να του έρχονται με καταγιστικό ρυθμό.

Αποτελεί έναν από τους πιο άξιους εκπροσώπους της νέας γενιάς της Μπαρτσελόνα και κατάφερε σε ηλικία 17 ετών και 80 ημερών να γίνει ο νεαρότερος που ξεκινάει για κάποια από τις δύο ομάδες σε clasico στον 21ο αιώνα.

Παράλληλα, η σύνθεση της Ρεάλ Μαδρίτης στην αντίπερα όχθη, επιβεβαίωσε πως ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο γηραιότερος με φανέλα βασικού στο ντέρμπι που καθηλώνει τον πλανήτη, όντας στην 11άδα σε ηλικία 36 ετών και 45 ημερών.

Ο Κροάτης έφτασε και τις 400 συμμετοχές με τη φανέλα της «βασίλισσας» και φυσικά γιόρτασε αυτή την επίδοση με το θετικό αποτέλεσμα που ήρθε χάρη στα γκολ των Αλάμπα και Λούκας Βάθκεθ.

