Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Η μεγάλη ευκαιρία του Μπενζεμά για το 0-2 (vid)

Στο 72' ο Μπενζεμά είχε μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 0-2 στο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νοου», όμως δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα.

Ο Καρίμ Μπενζεμά είχε μοναδική ευκαιρία να «τελειώσει» το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπαρτσελόνα από το 72ο λεπτό. Ο Μεντί έκανε «φαρμακερό» γύρισμα, ο Γάλλος φορ πήγε να σκοράρει με «τακουνάκι», όμως δεν κατάφερε να κάνει επαφή με τη μπάλα και να εκτελέσει εξ επαφής.

They said Krim Benzema is a Balondor contender pic.twitter.com/haSqQo2qGD