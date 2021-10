Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης: Αντεπίθεση σαν σε... playstation και απίθανο γκολ ο Αλάμπα για το 0-1! (vid)

Με μια αντεπίθεση για σεμινάριο από τη μία περιοχή στην άλλη και το φανταστικό τελείωμα του Νταβίντ Αλάμπα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε προβάδισμα στο Clasico κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Δεν είχε απειλήσει την εστία του Τερ Στέγκεν για μισή ώρα αγώνα. Όταν το έκανε, όμως, η Ρεάλ «ζωγράφισε» και βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, με ένα γκολ βγαλμένο από video-game.

Από το λάθος του Ντεπάι έξω από την περιοχή της Ρεάλ, η Βασίλισσα ξεδιπλώθηκε αριστουργηματικά στην αντεπίθεση, με τον Βινίσιους να αλλάζει παιχνίδι για τον Ροντρίγκο κι εκείνον με τη σειρά του να βγάζει στον κενό χώρο τον Αλάμπα που είχε προωθηθεί.

Ο Αυστριακός εκτέλεσε με φανταστικό διαγώνιο σουτ κι έγραψε το 1-0 για τους Μερένγκες στο 32', αποτελώντας μόλις τον τρίτο Αυστριακό που σκοράρει σε Clasico.

