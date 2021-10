Μπαρτσελόνα: Ο κόσμος γυρνάει την πλάτη στην ομάδα του Κούμαν (pics)

H 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League, ήταν η πρώτη στην οποία οι γηπεδούχοι είχαν δικαίωμα να αξιοποιήσουν το 100% της χωρητικότητας τους και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα.

Μετά από την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού οι ομάδες του Champions League μπορούν από την 3η αγωνιστική να αξιοποιούν το 100% των εδρών τους. Τα γήπεδα μετά από καιρό γέμισαν ξανά εκτός από ένα. Ο λόγος για το «Καμπ Νοου».

Η Μπαρτσελόνα πέτυχε κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου την πρώτη της νίκη στο φετινό Champions League, όμως οι οπαδοί της δεν ήταν εκεί για να το δουν. Οι εικόνες που είδαμε από το γήπεδο των «Μπλαουγκράνα» ήταν απογοητευτικές με χιλιάδες θέσεις να παραμένουν κενές.

The Camp Nou is back to 100% capacity but only 45,968 fans have turned up to watch them play Dynamo Kyiv in the Champions League 👀 pic.twitter.com/qdesfjPJvS