Ντάνι Άλβες: Θέλει να παίξει ξανά στην Μπαρτσελόνα

Ο Ντάνι Άλβες έχει μείνει ελεύθερος από τη Σάο Πάολο κι επιθυμία του είναι να επιστρέψει στην Ισπανία, για να φορέσει ξανά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ο 38χρονος μπακ, τον περασμένο Σεπτέμβρη έμεινε ελεύθερος από τη Σάο Πάουλο, έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας στη βραζιλιάνικη ομάδα, όπως ανακοίνωσε η ομάδα. Οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε «διαζύγιο», λόγω της διαμάχης του Ντάνι Άλβες με τη διοίκηση για χρήματα που του οφείλονται.

Εκτοτε, ο έμπειρος αμυντικός παραμένει χωρίς ομάδα, αλλά είναι διατεθειμένος να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα μάλιστα, θέλει να επιστρέψει στην Ισπανία και να γίνει κάτοικος «Καμπ Νόου».

Ηδη μάλιστα, ο Ντάνι Άλβες φέρεται να ήρθε σε επαφή με ανθρώπους της Μπαρτσελόνα, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο επιστροφής του στους «μπλαουγκράνα». Οι απολαβές του Βραζιλιάνου μπακ, δεν πρόκειται να αποτελέσουν πρόβλημα στην διοίκηση του συλλόγου, η οποία βέβαια, δεν έχει πάρει ακόμα την τελική της απόφαση.

Με την Μπαρτσελόνα, ο Ντάνι Άλβες αγωνίστηκε από το 2008 μέχρι το 2016, καταγράφοντας 391 συμμετοχές, με 21 γκολ και 101 ασίστ.

