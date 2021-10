Πέδρι: Μόλις 18 ετών, βιονικός και ο 2ος πιο νεαρός υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα

Ο μικρός της Μπαρτσελόνα που δεν σταμάτησε σχεδόν ποτέ να παίζει από το καλοκαίρι του 2020 και έκανε ελάχιστες διακοπές φέτος, κατάφερε να γίνει ο 2ος νεαρότερος υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα.

Ξεκίνησε από τα πρώτα στάδια της σεζόν 2020-2021, πήγε στο Euro, πήγε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, έκοψε τις διακοπές του για να επιστρέψει νωρίς στις προπονήσεις κι αντί να «καεί», συνεχίζει ακάθεκτος.

Ήταν τόσο σημαντική η συμβολή του και στο ανδρικό επίπεδο της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχει καταφέρει να θεωρείται στέλεχος με σοβαρή παρουσία στα πλάνα των προπονητών του.

Μέσα στο 2021 ξεκίνησε σε 31 παιχνίδια, ενώ, στο Euro αγωνίστηκε σε όλα τα ματς εκτός από... ένα λεπτό!

Στο Τόκιο έπαιξε σε όλα τα ματς και αντί να ξεκουραστεί παίρνοντας όλες τις ημέρες των διακοπών του όπως προβλέπονταν και από τη Μπαρτσελόνα, επέστρεψε και νωρίτερα για να δουλέψει!

Παράλληλα είναι και υποψήφιος για το βραβείο Kopa, για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, με τον Τζουάν Λαπόρτα να έχει τονίσει πρόσφατα πως τόσο ο Πέδρι, όσο και ο Ανσού Φατί διαπραγματεύονται με τη Μπαρτσελόνα για να υπογράψουν νέα συμβόλαια.

Αξίζει να σημειωθεί πως για φέτος φυσικά είναι ο πιο νεαρός υποψήφιος για τη Χρυσή Μπάλα και ο 2ος στην ιστορία του βραβείου μετά τη συμμετοχή του Κιλιάν Μπαπέ το 2017.

