Μπαρτσελόνα: Ανταμείβει τον Γκάβι με νέο πενταετές συμβόλαιο

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα, βλέποντας στο πρόσωπο του Γκάβι τον επόμενο ηγέτη της ομάδας, ετοιμάζονται να τον «δέσουν» για πάντα στο «Καμπ Νόου».

Σε ηλικία 17 ετών και 62 ημερών ο Γκάβι κόντρα στην Ιταλία, έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της εθνικής Ισπανίας που έχει πάρει ποτέ φανέλα βασικού και κατέρριψε ρεκόρ που διατηρούσε από το μακρινό 1936 ο Βάσκος Άγχελ Θουμπιέτα.

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα βλέπουν σ' εκείνον κάτι από... Τσάβι και θεωρούν ότι είναι η ελπίδα που έχει η ομάδα για να δώσει συνέχεια σε αυτό το μοντέλο παιχνιδιού που παίζει.

Η Μπαρτσελόνα τον περασμένο Μάρτιου, του έβαλε ρήτρα 50 εκατομμύρια ευρώ με το συμβόλαιο να ολοκληρώνεται το 2023.

Ωστόσο, ο καταλανικός σύλλογος θέλει να τον κρατήσει μέχρι το 2026, με τις ετήσιες απολαβές του να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Οι δύο πλευρές βρίσκονται εδώ και αρκετό διάστημα σε συζητήσεις και πλέον απομένουν τα τυπικά για να βάλει ο Γκάβι την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

