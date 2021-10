Γκάβι: O 17χρονος που θυμίζει Τσάβι και έκανε άνω - κάτω τους Ιταλούς (vid)

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα βλέπουν σ' εκείνον κάτι από... Τσάβι. Ο Λουίς Ενρίκε του έδωσε την ευκαιρία να γράψει ιστορία. Ο 17χρονος Γκάβι είναι το πρόσωπο της ημέρας.

Ανακοίνωση 11άδας της εθνικής ομάδας της Ισπανίας και Μπουσκέτς μαζί με Γκάβι στο χώρο του κέντρου, στον ημιτελικό του Nations League. Οι οπαδοί απόρησαν, άρχισαν να τα βάζουν με τον ομοσπονδιακό προπονητή που σε τέτοιο ματς, μετά την ήττα από την «σκουάντρα ατζούρα» στο Euro και διακύβευμα το εισιτήριο για έναν τελικό, εμπιστεύθηκε τον νεαρό χαφ της Μπαρτσελόνα.

Τελικά εκείνος κάτι ήξερε παραπάνω. Για την ακρίβεια ήξερε πολλά παραπάνω για τον μικρό που έλαμψε και έγραψε ιστορία...

'Εχοντας μάθει και τη θέση του αμυντικού χαφ για να μάθει κάπως καλύτερα και τη νοοτροπία των παικτών με αμυντικά καθήκοντα, ο Γκάβι ξεχώρισε για την πρώτη του επαφή με τη μπάλα, την τοποθέτηση, την ισορροπία του σώματός του και την απόλυτα ώριμη σκέψη όταν έχει την κατοχή.

Πιο θρασύς από ποτέ, «πάτησε» Βεράτι και Ζορζίνιο

Η ημερομηνία γέννησής του έχει καταγραφεί η 5η Αυγούστου του 2004. Σε ηλικία 17 ετών και 62 ημερών ο Γκάβι έγινε ο νεότερος που έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ισπανίας και μάλιστα όντας βασικός σε επίσημο ματς. Έσπασε ένα ρεκόρ 85 ετών, από τον Άνχελ Θουμπιέτα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, όταν εκείνος είχε παίξει σε ηλικία 17 ετών και 284 ημερών σε ματς με την Τσεχοσλοβακία τον Απρίλη του 1936.

Σε τόσο σημαντική αναμέτρηση και δίχως να έχει πάρει τόσο βάρος στους ώμους του ούτε στη Μπαρτσελόνα μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο Γκάβι φρόντισε να δικαιώσει στον απόλυτο βαθμό τον Λουίς Ενρίκε.

«Ο μικρός είναι το παρόν και το μέλλον της εθνικής ομάδας. Παίζει σαν να είναι στην γειτονιά του με τους φίλους του ή στο σχολείο...» είπε ο ομοσπονδιακός προπονητής που γνώριζε πολύ καλά την οδηγία που έπρεπε να δώσει στον διεθνή μέσο για να τον κάνει να «φάει» το γήπεδο το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στους Ιταλούς. «Ο Βεράτι είναι το πρότυπό του κι έτσι του είπα πως από την πρώτη στιγμή πρέπει να φροντίσει ώστε ο Ιταλός να πιεστεί τρομερά και να μην τον αφήσει σε ησυχία». Say no more...

Ο Γκάβι δεν ταλαιπώρησε μονάχα τον χαφ της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά όλη τη μεσαία γραμμή της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Ακόμα και τον φοβερό και τρομερό Ζορζίνιο της Τσέλσι που φέτος είχε συνηθίζει να παίζει τον έναν τελικό πίσω από τον άλλον (κάτοχος του Champions League και του Euro με διαφορά λίγων ημερών) και τώρα είδε τον 17χρονο Ισπανό να του δείχνει ένα τεράστιο stop.

Με 68 επαφές με τη μπάλα σε αυτά τα περίπου 85 λεπτά που αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ανδρικό επίπεδο, ο Γκάβι είχε μεγαλύτερη συμβολή και κινήσεις με τη μπάλα στα πόδια, απ' ότι οι Βεράτι και Ζορζίνιο συνολικά! Οι δυο Ιταλοί είχαν 65 επαφές, με τον «Ζόρζι» να σταματάει στις 34 και τον παρτενέρ του στον άξονα να έχει 31! Βέβαια, οι Ιταλοί έπαιζαν και με παίκτη λιγότερο από το 42' λόγω της αποβολής του Μπονούτσι...

Gavi's international debut by numbers, against the European champions Italy:



89% pass accuracy

68 touches

53 passes

7 fouls conceded

4 tackles made

2 take-ons completed

1 through ball

1 foul won



Αλλαγή στάτους μέσα σε 101 ημέρες

Μέσα στο φετινό καλοκαίρι ο Γκάβι συμμετείχε στην προετοιμασία της Μπαρτσελόνα του Ρόναλντ Κούμαν και ίσως ήταν ένας λόγος για να χαμογελάσουν λιγάκι οι οπαδοί της ομάδας που είδαν τον Μέσι ν' αποχωρεί και οι οιωνοί για τη φετινή σεζόν δεν ήταν καθόλου θετικοί...

Έχοντας δείξει μαεστρικές κινήσεις και αντίληψη εντός γηπέδου καθώς ωρίμαζε και μεγάλωνε στο γήπεδο, ο Γκάβι έχει δει την καριέρα του μέσα σε 100 ημέρες ν' αλλάζει στάτους και να γιγαντώνεται.

Είναι χαρακτηριστικό πως στα τέλη του Ιούνη και πιο συγκεκριμένα στις 27 του μηνός έπαιζε με την Μπαρτσελόνα U-19 σε ματς απέναντι στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και την 6η του Οκτώβρη του 2021 βρέθηκε να παίζει βασικός με την εθνική ομάδα της Ισπανίας κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης, Ιταλούς, στον ημιτελικό του Nations League.

Η απόσταση των δύο γεγονότων είναι μόλις 101 ημέρες. Και ο μικρός – προς το παρόν – δείχνει να το διαχειρίζεται άψογα. Ίσως και γιατί... δεν τον νοιάζει τι έχει συμβεί και απλά το χαίρεται στο γήπεδο.

Η υπερηφάνεια της Μπαρτσελόνα, ο Πλάνες και η φιλία ζωής με τον Φατί

Η Μπαρτσελόνα δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει δημόσια την υπερηφάνεια της για το επίτευγμα του Γκάβι με την ιστορική συμμετοχή του στον ημιτελικό του Nations League με το τμήμα ανδρών της Ισπανίας. Ο Γκάβι αποτελεί ακόμα ένα προϊόν της Masia που κατά διαστήματα παρουσιάζει στον κόσμο ποδοσφαιριστές που αφήνουν το στίγμα τους.

«Είμαστε περήφανοι για εσένα, τι εμφάνιση! Ο νεαρότερος που έχει παίξει ποτέ στην Ισπανία και είναι δημιούργημα της Masia» ανέφεραν οι «μπλαουγκράνα» στους επίσημους λογαριασμούς τους στα social media.

Η αλήθεια είναι πως πέρα από την ποιότητα του μικρού και το γεγονός πως άξιζε να πάρει τις ευκαιρίες του και να δείξει τα απίστευτα προσόντα του στον αγωνιστικό χώρο, πιστώνεται μεγάλο μερίδιο στο ξεπέταγμα του Γκάβι και ο Ραμόν Πλάνες. Ποιος είναι ο κύριος; Βρίσκεται ανάμεσα στους directors που έχει επιλέξει αυτή τη στιγμή ο Τζουάν Λαπόρτα για τη λειτουργία της Μπαρτσελόνα και ήταν εκείνος που είχε πει στον Ρόναλντ Κούμαν μέσα στο καλοκαίρι: «Δώσ' του μια ευκαιρία στην προετοιμασία...». Ουδείς το μετάνιωσε...

Ο 17χρονος χαφ μαζί με τον Ανσού Φατί είναι τα δυο πιτσιρίκια που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή από τη Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή. Οι Καταλανοί έχουν δυο διαμάντια στο ρόστερ τους κι όχι μονάχα αυτό, αλλά παίρνουν τρομερή δύναμη από την φιλία τους και τη διαδρομή που έχουν κάνει παρέα από πιτσιρικάκια μέχρι και το ανδρικό επίπεδο όπου φορούν και τιμούν τη φανέλα του συλλόγου της Καταλονίας.

