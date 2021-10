Σπαρτάκ Μόσχας: Φοβερό «γλέντι» για τα social media - «Ούτε η Μπαρτσελόνα τόση πτώση»

Η κάκιστη κατάσταση της Μπαρτσελόνα έγινε... βούτυρο στο ψωμί της Σπαρτάκ Μόσχας για να κάνει καυστικό σχόλιο αναφορικά με το blackout των social media το βράδυ της Δευτέρας.

Οι Ρώσοι ναι μεν ήθελαν να κάνουν απλά χιούμορ και να «πειράξουν» τη Μπαρτσελόνα για να φανερώσουν τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε αυτή η πτώση των social media, όμως, σίγουρα θα ενόχλησε τους Καταλανούς αν το αντίκρισαν στο twitter που κατάφερε να λειτουργήσει κανονικά.

«Ούτε η Μπαρτσελόνα δεν είναι τόσο κάτω όσο τα social media αυτή τη στιγμή» έγραψε ο διαχειριστής των σελίδων της Σπαρτάκ και φυσικά αυτό θα «πόνεσε» τους «μπλαουγκράνα» που έχουν γίνει περίγελος αυτό το διάστημα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Even Barcelona is not that down right now as all these social networks 😔