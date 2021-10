Βιγιαρεάλ: Συμφώνησε κι ανακοινώνεται ο Οριέ

Με τη φανέλα της Βιγιαρεάλ θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Σερζ Οριέ, ο οποίος αναμένεται εντός της ημέρας (04/10), να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Ο πρώην φουλ-μπακ της Τότεναμ άνηκε στην αγορά των ελευθέρων εδώ και σχεδόν δύο μήνες. Ωστόσο, η Βιγιαρεάλ με αστραπιαίες κινήσεις αποφάσισε να τον εντάξει στο ρόστερ της, προλαβαίνοντας ομάδες από Αμερική και Κίνα που επίσης είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον αμυντικό από την Ακτή του Ελεφαντοστού.

Ο Οριέ τα βρήκε σε όλα με τα «κίτρινα υποβρύχια» εντός της ημέρας (04/10) αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, βάζοντας την υπογραφή του σε πολυετές συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα.

Την τελευταία τριετία ο 28χρονος αμυντικός κατέγραψε 110 συμμετοχές με τη φανέλα της Τότεναμ και πέτυχε οκτώ τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

Former Tottenham right back Serge Aurier is expected in Spain today in order to undergo medical tests with Villarreal, as per @xavisidro. Contract still to be completed after medicals. 🟡 #Villarreal #transfers



Aurier’s free agent since he parted ways with Spurs on deadline day.