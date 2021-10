Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Ο Σουάρες πληγώνει για πρώτη φορά τους Μπλαουγκράνα και ζητάει... συγγνώμη (vid)

Φάση... καρμπόν με το πρώτο γκολ για την Ατλέτικο, αφού η άμυνα της Μπαρτσελόνα μάρκαρε για ακόμη μια φορά με τα μάτια και είδε τον Σουάρεζ να την πληγώνει (2-0) χωρίς όμως να πανηγυρίζει.

Ισχυρό προβάδισμα για την Ατλέτικο από το πρώτο κιόλας μέρος. Στο 44΄ η άμυνα της Μπαρτσελόνα εκτέθηκε ανεπανόρθωτα για δεύτερη φορά από τους Μαδριλένους, με τον Λούις Σουάρες να βγαίνει απέναντι από τον Τερ Στέγκεν και να εκτελεί ψύχραιμα για το 2-0.

Στο πρώτο του γκολ κόντρα στους Μπλαουγκράνα ο έμπειρος φορ αποφάσισε να μην πανηγυρίσει και ζήτησε... συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας, σεβόμενος προφανώς το παρελθόν του με τη φανέλα των Καταλανών.

