Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Ο Λεμάρ βάζει μπροστά τους Μαδριλένους (vid)

Μόλις μια τελική στο στόχο χρειάστηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης προκειμένου να παραβιάσει την εστία της Μπαρτσελόνα και να μπει σε θέση οδηγού. Στο 23΄ ο Λεμάρ εξέθεσε την άμυνα των Μπλαουγκράνα, βρέθηκε απέναντι από τον Τερ Στέγκεν και με ιδανικό τελείωμα άνοιξε το σκορ για τους Ροχιμπλάνκος (1-0).

