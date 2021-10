Μπαρτσελόνα: Ο Λαπόρτα θέλει Τούχελ ή Κλοπ το καλοκαίρι

Ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα επιθυμεί να φέρει στην ομάδα του έναν εκ των Τόμας Τούχελ και Γιούργκεν Κλοπ.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή. Παρά το γεγονός ότι ο Ρόναλντ Κούμαν θα βρίσκεται στον πάγκο τουλάχιστον μέχρι το ντέρμπι με την Ατλέτικο, οι ιθύνοντες του συλλόγου εξετάζουν ήδη περιπτώσεις προπονητών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Mundo Deportivo», φαίνεται πως για αντικαταστάτη του Ολλανδού τεχνικού θέλει να φέρει ένα δυνατό όνομα στον πάγκο της ομάδας του. Τουλάχιστον αν όχι τώρα, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Οπως τονίζει λοιπόν το εν λόγω δημοσίευμα, ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα» επιθυμεί για τον πάγκο των Καταλανών έναν εκ των Τόμας Τούχελ και Γιούργκεν Κλοπ, μιας και αμφότεροι είναι αγαπημένοι προπονητές του.

Ο Λαπόρτα τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση στον προπονητή των Λονδρέζων, ενώ και για τον Γερμανό τεχνικό των «Reds», έχει την καλύτερη άποψη. Ωστόσο και οι δύο περιπτώσεις μοιάζουν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς τόσο ο Τούχελ όσο και ο Κλοπ, δεσμεύονται με Τσέλσι και Λίβερπουλ αντίστοιχα, μέχρι το 2024.

Πάντως, το ισπανικό δημοσίευμα, υπογραμμίζει πως ο Λαπόρτα θα μπορούσε να στραφεί στην απόκτηση του προπονητή της Λοκομοτίβ Μόσχας, Ραλφ Ράνγκνικ και το καλοκαίρι να κινηθεί για τους δύο Γερμανούς τεχνικούς.

Laporta’s favorite managers are Thomas Tuchel and Jurgen Klopp. However, they both end their contract until 2024. Some people at the club believe that Ralf Rangnick could be a perfect interim manager until next summer, when they can try to bring in Klopp or Tuchel.



