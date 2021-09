Μπαρτσελόνα: Θαυμάστριες έβαλαν τα κλάματα όταν συνάντησαν τον Πουτς (vid)

Δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυα τους οι μικρές θαυμάστριες της Μπαρτσελόνα, όταν αντίκρισαν τον Ρικάρντ Πουτς και έβγαλαν φωτογραφία μαζί τους.

Ο 22χρονος μέσος ένα από τα «διαμάντια» στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα, μιας και στο πρόσωπό του βλέπουν τον νέο Ινιέστα στον σύλλογο της Βαρκελώνης.

Βέβαια, τη φετινή σεζόν δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ρόναλντ Κούμαν, μιας κι έχει αγωνιστεί σε μόλις τρία παιχνίδια πρωταθλήματος, αλλά οι ιθύνοντες του συλλόγου πιστεύουν πολύ στις δυνατότητες του νεαρού άσου.

Ο Ρικάρντ Πουτς, από την πλευρά του πάντως, έχει κερδίσει τον σεβασμό και την αγάπη των οπαδών της Μπαρτσελόνα και ιδιαίτερα νεαρών κοριτσιών, οι οποίες μετά το τέλος μια προπόνησης, τον σταμάτησαν με το αυτοκίνητο του για αυτόγραφα και φωτογραφίε, ξεσπώντας σε κλάματα, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν ότι συνάντησαν από κοντά τον αγαπημένο τους παίκτη.

They got emotional when they met Riqui Puig 🥺



(via @FCBW_A7) pic.twitter.com/gHzzsdY8gG