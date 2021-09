Το μέλλον της Μπαρτσελόνα είναι ο Ανσού Φατί (pics & vid)

Στα 18 του χρόνια ο Ανσού Φατί, ο οποίος έχει περάσει ήδη πολλά που κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν θα φανταζόταν, δείχνει έτοιμος να σηκώσει το βάρος στις πλάτες του και να κάνει τους φίλους της Μπαρτσελόνα να ξεχάσουν όσο το δυνατόν πιο νωρίς το όνομα του Λιονέλ Μέσι.

Ο Ανσού Φατί, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων στην Μπαρτσελόνα, καθώς όπως μαρτυρούν και τα νούμερα, ο 18χρονος άσος της μπλαουγκράνα συνεχίζει να εντυπωσιάζει και να μεγαλώνει ποδοσφαιρικά. Γεννημένος στις 31 Οκτωβρίου του 2002 (!).

Σε ηλικία, ο Φατί πήρε τοστην πρώτη ομάδα, με τους φίλους τηςνα μένουν εντυπωσιασμένοι από την πρώτη γεύση που πήραν από τον Φατί, κατανοώντας σε μεγάλο βαθμό το λόγο για τον οποίο η διοίκηση, επενδύει σε τέτοιους

What a photo 😍 pic.twitter.com/5huDnW5gSr — ESPN FC (@ESPNFC) September 26, 2021

Τα ρεκόρ άρχισαν από νωρίς

Με το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, όντας 16 ετών και 298 ημερών, ο Φατί έγραψε ιστορία. Ένα ρεκόρ πίσω μόνο από τον Βίσενκ Μαρτίνεθ, ο οποίος το 1941 είχε αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης όταν ήταν 16 ετών και 280 ημερών. Ο νεαρός επιθετικός, ωστόσο δεν έμεινε μόνο εκεί. Την ίδια σεζόν, έγινε ο νεότερος παίκτης των «μπλαουγκράνα» που πετυχαίνει γκολ με τη φανέλα του συλλόγου.

Στη δεύτερη του συμμετοχή, με το γκολ που πέτυχε κόντρα στην απέναντι στην Οσασούνα το 2019, ξεπέρασε τους Λιονέλ Μέσι και Μπόγιαν Κρίκτς, αφού βρήκε δίχτυα σε ηλικία 16 ετών και 304 ημερών.

Εναν χρόνο αργότερα, ομετά το ντεμπούτο του στο ντέρμπι της Ισπανίας κόντρα στη Γερμανία στην πρεμιέρα του, με το οποίο έγινε οκαι πρώτος μετά το μακρινό 1936 (!).

Ansu Fati (18 years, 330 days of age): 14 goals

Lionel Messi (18 years, 330 days of age): 9 goals



The start of a new era 🔥 pic.twitter.com/OeBUMQaE5B — ESPN+ (@ESPNPlus) September 26, 2021

Το συμβόλαιο και η αστρονομική ρήτρα

Το 2019 η διοίκηση της Μπαρτσελόνα προσέφερε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2022, με βελτιωμένες αποδοχές στον ανερχόμενο αστέρι του ποδοσφαίρου, ενώ ανέβασε αρκετά και την ρήτρα αποδέσμευσής του. Συγκεκριμένα αυξήθηκε από τα 100 εκατομμύρια ευρώ στα 170 εκατομμύρια ευρώ. Επιθυμία όμως των «μπλαουγκράνα» είναι να δέσουν για… πάντα στο «Καμπ Νόου» τον Ανσού Φατί.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται εδώ κι αρκετό διάστημα σε διαπραγματεύσεις, καθώς υπάρχει μια απόκλιση με τον μάνατζερ του, Ζόρζε Μέντες, σχετικά με την πρόβλεψη για διετή επέκταση του συμβολαίου, μιας και υποστηρίζει πως δεν έχει ισχύ, δεδομένου πως ο νεαρός άσος ήταν ανήλικος όταν υπεγράφη το έγγραφο. Σε αυτή την περίπτωση, ο Φατί θα μείνει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι και οι Καταλανοί δεν θα επωφεληθούν οικονομικά εάν ο νεαρός άσος αποφασίσει να φύγει από την Βαρκελώνη.

Πάντως στην Ισπανία αναφέρουν ότι Φατί και Μπαρτσελόνα θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία και ότι η ομάδα διατηρεί δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης στο συμβόλαιο του Φατί για δύο χρόνια (ως τις 30 Ιουνίου του 2024), αρκεί να ενημερώσει την πλευρά του ποδοσφαιριστή ως τις 15 Ιουνίου 2022. Εκτός από αυτό η διοίκηση θα πρέπει να πληρώσει στον παίκτη 55.500 ευρώ ως τις 31 Οκτωβρίου για την αναγνώριση του δικαιώματος μονομερούς ανανέωσης.

Fans chasing Ansu Fati’s car down the road after his goal scoring return this afternoon, no doubts about who the new hero is at Barcelona pic.twitter.com/g1LdITCb0K September 26, 2021

Ο Γολγοθάς

Το ημερολόγιο έδειχνε 14 Νοεμβρίου του 2020 όταν ο Ανσού Φατί υπέστη το σοβαρότερο τραυματισμό έως τώρα στην καριέρα του. Στο παιχνίδι με την Μπέτις το wonderkid της Μπαρτσελόνα τραυματίστηκε και τα αποτελέσματα έδειξαν ρήξη μηνίσκου. Το ιατρικό επιτελείο των «μπλαουγκράνα» εκτιμούσε ότι σε τέσσερις μήνες ο 18χρονος επιθετικός θα επέστρεφε στην αγωνιστική δράση. Ωστόσο, ο Φατί, λόγω των δύο αποτυχημένων χειρουργείων, δεν τα κατάφερε κι έτσι χρειάστηκε να παραμείνει για μεγαλύτερο διάστημα εκτός γηπέδων. Συγκεκριμένα 322 ημέρες!

Ansu Fati is back 🔵🔴



The 18-year-old returns after suffering a knee injury back in November as Barcelona’s new No. 10. pic.twitter.com/4R1HzZqden — B/R Football (@brfootball) September 26, 2021

Ο αγώνας των «μπλαουγκράνα» με την Λεβάντε, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για τον Φατί. Επειτα από τόσο καιρό θα επέστρεφε στην αγωνιστική δράση. Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, ο νεαρός αστέρας εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο, υπό το θερμό χειροκρότημα των οπαδών της Μπαρτσελόνα. Χρειάστηκε μόλις 10 λεπτά για να συνεχίσει το έργο που είχε αφήσει, μετά από μακρά απουσία και να βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Συγκεκριμένα, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, σκοράροντας για το 3-0 και πετυχαίνοντας το 15ο του γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο.

Αμέσως μετά την επίτευξη του τέρματος, οι συμπαίκτες του έτρεξαν να τον αγκαλιάσουν και τον σηκώσουν ψηλά στον αέρα, δείχνοντας ότι είναι δίπλα του και χαρούμενοι για την επιστροφή του στα γήπεδα. Από την πλευρά του πάντως ο Φατί, έτρεξε στον πάγκο της ομάδας και αγκάλιασε σφικτά τον άνθρωπο που του στάθηκε όσο κανένας άλλος, όλο αυτό το διάστημα του τραυματισμού. Ο γιατρός της Μπαρτσελόνα, «πνίγηκε» από τις αγκαλιές του 18χρονου επιθετικού σε μία συγκινητική στιγμή που διαδραματίστηκε στο «Καμπ Νόου».

«Ευχαριστώ τους γιατρούς και όλους όσους πέρασαν μαζί μου όλη αυτή τη δοκιμασία. Οι οπαδοί μας είναι απίστευτοί. Είμαστε η Μπαρτσελόνα. Πρέπει να παλέψουμε για να κερδίσουμε τα πάντα. Και το πρωτάθλημα και το Champions League, όλους τους διαθέσιμους τίτλους. Είμαι περήφανος που φοράω το «10» μετά τον Μέσι», ήταν τα λόγια του Φατί, μετά το τέλος του αγώνα.

Ansu Fati had a tough recovery following a serious knee injury that required four surgeries.



So when he scored on his return, he ran to the stands to celebrate with the doctor that helped him through it 👏 pic.twitter.com/VM7786UHrJ — B/R Football (@brfootball) September 26, 2021

Ansu Fati celebrated his goal with the doctor who helped him in his recovery ❤️ pic.twitter.com/bYM2o49i0E — ESPN FC (@ESPNFC) September 26, 2021

Barcelona's new No. 10 Ansu Fati is back after 322 days 💪❤️ pic.twitter.com/IAlXz4OiwA — ESPN FC (@ESPNFC) September 26, 2021

Η βαριά κληρονομιά

Μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι, το βάρος έπεσε στον Ανσού Φατί. Παρά το γεγονός ότι διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του, οι άνθρωποι του συλλόγου βλέπουν στο πρόσωπο του ότι μπορεί να σηκώσει την ομάδα στις πλάτες του. Γι’ αυτό και θέλησαν να του δείξουν την εμπιστοσύνη τους, προσφέροντας του το νούμερο «10» που άφησε ξεκρέμαστο ο Μέσι. Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, αποκάλυψε ότι ο Φατί δίσταζε να φορέσει το συγκεκριμένο νούμερο, αλλά τελικά το έκανε αφού πήρε και την συγκατάθεση των αρχηγών της ομάδας.

«Ηταν μια πολύ γενναία χειρονομία από την πλευρά του. Είπε ότι θα φορέσει το "10" μόνο αν οι αρχηγοί της ομάδας του δώσουν την άδεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας των «μπλαουγκράνα».

Ετσι, το «παιδί-θαύμα» της La Masia κληρονόμησε το μυθικό νούμερο που φορούσε ο Λιονέλ Μέσι από τη σεζόν 2008-09 αλλά και άλλοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τον σύλλογο όπως οι Ροναλντίνιο, Ριβάλντο και Ρομάριο.

Oι γονείς του Ανσού Φατί δεν θα μπορούσαν να μην είναι υπερήφανοι για τα όσα έχει πετύχει ο γιος τους, σε αυτή τη μικρή έως τώρα καριέρα του. Ενδεικτικό ότι ο πατέρας του έτρεξε να αγοράσει 8 φανέλες με το Νο «10» από κατάστημα του συλλόγου στο «Καμπ Νόου» για να της δώσει σε όλη την οικογένειά του.

«Πέρασα άυπνος πολλές νύχτες. Νιώσαμε την αγάπη της Μπαρτσελόνα και των οπαδών της. Ο Άνσου έχει νοοτροπία νικητή. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει ο καλύτερος Ανσού. Είναι μόλις 18 ετών. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Δεν έχω λόγια για να περιγράψω τι σημαίνει να κληρονομεί ο Άνσου το Νο 10 στη φανέλα από τον Λιονέλ Μέσι. Δεν έχω λέξεις. Είναι μία στιγμή συγκίνησης που θα την κρατήσω για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας του.

Ο Φατί, ο οποίος αποτελεί το «αύριο» της Μπαρτσελόνα, γνωρίζει ότι φέρει βαρύ φορτίο στις πλάτες του, μιας και ήδη τον θεωρούν ως τον επόμενο αρχισκόρερ της ισπανικής ομάδας στο μέλλον. Το θέμα είναι αν μπορεί ο ίδιος να πάρει από το χέρι τους «μπλαουγκράνα» και να κάνει πράγματα που είχαμε δει μόνο από τον Λιονέλ Μέσι!

Ansu Fati's mother has seen her son get injured, stay out of football for over 10 months, had four surgeries, get the number 10 for Barcelona, make his come back and score a goal.



No wonder she was in tears 😔 pic.twitter.com/Y6O7XFtLwg — FootballFunnys (@FootballFunnnys) September 26, 2021

Ansu father and mother in tears tp saw their son playing after big injury and getting the best number in club history after Leo #Messi 😍🥰#AnsuFati 🔟💙❤ pic.twitter.com/t0UNZ9nbZh — Hamim1. 🇧🇩 (Barca For Ever) 💔💙 (@ThebarcaBD) September 26, 2021