Φάτι: Μετά το γκολ πήγε ν' αγκαλιάσει τον γιατρό που τον βοήθησε (vid)

Έχοντας ταλαιπωρηθεί τρομερά επί 10 μήνες κι έχοντας υποβληθεί σε τέσσερα χειρουργεία, ο Φάτι ήξερε ακριβώς ποιον να ευχαριστήσει μετά το γκολ που πέτυχε στην επιστροφή του στη δράση με τη Μπαρτσελόνα.

Ο νεαρός επιθετικός χρειάστηκε να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για κάτι λιγότερο από έναν χρόνο, αφού, το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε στο γόνατο ήταν πολύ πιο σοβαρό και συνεχώς παρουσίαζε αρνητική εξέλιξη...

Χρειάστηκε να υποβληθεί σε τέσσερις διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις ο Φάτι για να ξεπεράσει το πρόβλημα και να καταφέρει έπειτα από 10 μήνες να ξαναβρεθεί στην αποστολή της Μπαρτσελόνα και να παίξει για την ομάδα.

Όντας εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 3-0 το απόγευμα της Κυριακής απέναντι στην Λεβάντε, έτρεξε και αγκάλιασε τον γιατρό που τον βοήθησε σε όλο αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα...

