Καμαβινγκά: Έστειλε φανέλες του σε όλο το προσωπικό της Ρεν (pic)

Όμορφη κίνηση από τον Εντουαρντό Καμαβινγκά, ο οποίος δεν ξέχασε την πρώην ομάδα του και έστειλε φανέλες του σε όλο το προσωπικό της Ρεν.

Μπορεί να αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Ρεν για να ακολουθήσει το όνειρό του, όμως αποδεικνύεται πως δεν ξέχασε ποτέ τις καταβολές του.

Για πολλούς παίκτες μια μεταγραφή 30 εκατομμυρίων στη Ρεάλ Μαδρίτης και μια πολλά υποσχόμενη αρχή με γκολ και ασίστ στο νέο του κλαμπ θα αποτελούσαν λόγο για να ξεχάσουν και να αφήσουν πίσω τους το πιο ταπεινό και.. άδοξο παρελθόν τους.

Όχι όμως και για τον Εντουαρντό Καμαβινγκά ο οποίος παρά το γεγονός πως αποχώρησε για άλλες πολιτείες, δεν ξεχνάει την πρώην του ομάδα. Καλύτερη απόδειξη για αυτό αποτελεί η όμορφη κίνηση του Γάλλου να στείλει σε όλο το προσωπικό της Ρεν φανέλες με το όνομά του.

Μάλιστα, το σταφ τη γαλλικής ομάδας φωτογραφήθηκε υπερήφανο κρατώντας τη... νέα φανέλα του 18χρονου wonderkid, με την φωτογραφία να κάνει τον γύρο των social media.

Eduardo Camavinga kitting the staff at Rennes out with his shirt. Really like this kid. Has spoken highly of his former club since leaving; still just a chicito at 18 years of age, don’t forget. Impressive player and person. pic.twitter.com/DqM65R1c1A