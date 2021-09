Ξανά γκολ ο Φαλκάο με τη Ράγιο, στο -1 η Σοσιεδάδ!

Με τον Ραδαμέλ Φαλκάο να σκοράρει σε τρίτο σερί ματς, η Ράγιο επικράτησε 3-1 της Κάντιθ. Μια ανάσα από την κορυφή η Σοσιεδάδ.

Ο Φαλκάο κάνει τη διαφορά και η Ράγιο μόνο δικαιωμένη αισθάνεται. Ο «Τίγρης» μετρά ήδη τρία γκολ στα τρία πρώτα του παιχνίδια και οι Μαδριλένοι βρίσκονται σε θέσεις... Ευρώπης! Η Ράγιο προηγήθηκε με τον Γκαρθία στο 9΄, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 23' με τον Χαρογιάν. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και στο 44' πήραν προβάδισμα με τον Φαλκάο. Το 3-1 διαμόρφωσε στο 87΄ο Παλαθόν.

Στο -1 από την κορυφή και τη Ρεάλ Μαδρίτης η Σοσιεδάδ, η οποία εξακολουθεί να παίρνει αυτό που θέλει, ακόμα κι αν δεν πείθει με την εικόνα της. Νίκη 1-0 επί της Έλτσε, με τον Μίκελ Ογιαρθάμπαλ να κρίνει το ματς με γκολ στο 81ο λεπτό. Μάλιστα και οι τρεις νίκες στο Ανοέτα είναι με το ίδιο σκορ.



35-year-old Radamel Falcao scores on his debut for Rayo Vallecano!



