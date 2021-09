Μπαρτσελόνα: Ψάχνοντας με τεράστια αποτυχία τον Λουκ ντε Γιόνγκ...

Μετά τα 54 γεμίσματα στο παιχνίδι με την Γρανάδα, η Μπαρτσελόνα έκανε άλλα 30+ στο open-play του ματς με την Κάντιθ κι όμως ο επιθετικός της... ήταν πάντοτε αλλού!

Ένα στοιχείο απόλυτα χαρακτηριστικό της Μπαρτσελόνα στην τρέχουσα κατάσταση, την φετινή πολύ δύσκολη και μεταβατική – όπως δείχνει – περίοδο.

Ο Ρόναλντ Κούμαν συνεχίζει να δέχεται τα «πυρά» των οπαδών και του Τύπου δίχως σταματημό, αφού τα αποτελέσματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και οι «μπλαουγκράνα» δεν ήταν ικανοί να πάρουν ούτε το ματς με την Κάντιθ, το βράδυ της Πέμπτης.

Έπειτα από τα 54 γεμίσματα που επιχείρησαν οι Καταλανοί στο παιχνίδι με τη Γρανάδα, βρίσκοντας γκολ στο φινάλε για το τελικό 1-1 με την κεφαλιά του Αραούχο, έκαναν άλλα 30+ γεμίσματα στο open-play, στην αναμέτρηση της Πέμπτης.

Στο σύνολο των 80+ σε ανοιχτό παιχνίδι, ΚΑΜΙΑ από τις σέντρες δεν βρήκε τον Λουκ ντε Γιόνγκ που αποκτήθηκε στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου ώστε να καλύψει το κενό του Γκριεζμάν...

Barcelona attempted 80+ open play crosses in the last 2 games. Luuk de Jong connected with 0 of them.



— @Barca19stats pic.twitter.com/Cng2RZbd8C