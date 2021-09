Μπαρτσελόνα: Μέχρι και με δεύτερη μπάλα προσπάθησαν να παίξουν οι «μπλαουγκράνα» (vid)

Ο Σέρχιο Μπουσκέτς κλώτσησε δεύτερη μπάλα προς το σημείο που παιζόταν το ματς, στην ισοπαλία (0-0) της Μπαρτσελόνα με την Κάντιθ, προκειμένου ν' αποσυντονίσει τον αντίπαλό του και ν' αναγκάσει τον διαιτητή να σταματήσει το ματς!

Ό,τι μπορεί κάνει αυτή η ... ταλαιπωρημένη Μπαρτσελόνα για να πάρει κάτι από τις αναμετρήσεις της και αυτή τη φορά το έκανε με αρκετή εξυπνάδα από τον Σέρχιο Μπουσκέτς.

Έχοντας μείνει με παίκτη λιγότερο από το 65' λόγω αποβολής του Φρένκι Ντε Γιόνγκ και με στόχο πλέον να μην χάσει όλο το ματς απέναντι στην Κάντιθ, η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν επιστράτευσε ό,τι είχε διαθέσιμο για να πάρει έστω τον βαθμό.

Στις καθυστερήσεις και με τη μπάλα από δεξιά, με αντίπαλο ποδοσφαιριστή έτοιμο για γέμισμα, ο Μπουσκέτς κλώτσησε προς το μέρος του μια δεύτερη μπάλα που βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, πέτυχε το στόχο και τον σκοπό του και ο ρέφερι σταμάτησε τη φάση!

No way Busquets saved us by kicking an extra ball on a Cadiz player 😭 pic.twitter.com/O3s6C5QcgX