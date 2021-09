Μπαρτσελόνα: Η χειρότερη επιθετική επίδοση από τη σεζόν 2003/04 (pic)

Αρνητικό ρεκόρ έγραψε η Μπαρτσελόνα με το 0-0 κόντρα στην Κάντιθ, καθώς έχει τη χειρότερη επιθετική επίδοση με μόλις 8 γκολ.

Η Μπαρτσελόνα έμεινε στο 0-0 με την Κάντιθ και στο -7 ήδη από τη Ρεάλ με ματς λιγότερο. Οι «μπλαουγκράνα» οδεύουν από το κακό στο χειρότερο καθώς συμπλήρωσαν τρία παιχνίδια χωρίς νίκη.

Πρώτα η Μπάγερν, έπειτα η Γρανάδα και τώρα η Κάντιθ. Η Μπαρτσελόνα αδυνατεί να σηκώσει κεφάλι. Απέναντι στην Κάντιθ, το συγκρότημα του Ρόναλντ Κούμαν, δεν κατάφερε να απειλήσει σχεδόν ποτέ τον αντίπαλο και δίκαια μοιράστηκε βαθμούς.

Μετά το 0-0, η Μπαρτσελόνα έμεινε με 8 γκολ μετά το τέλος πέντε αγωνιστικών, καταφέρνοντας να σημειώσει ένα ιστορικό ρεκόρ. Αυτή είναι η χειρότερη επιθετική επίδοση των Καταλανών, από τη σεζόν 2003/04, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ομάδα διανύει τη χειρότερη σεζόν στην ιστορία της...

