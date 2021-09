Ρεάλ: Ο Ασένσιο πέτυχε χατ-τρικ αλλά δεν πανηγύρισε κανένα γκολ (pic & vid)

Ο Μάρκο Ασένσιο πέτυχε χατ-τρικ απέναντι στην Μαγιόρκα αλλά δεν θέλησε να πανηγυρίσει κανένα γκολ, ως ένδειξη σεβασμού στην πρώην ομάδα του.

Ο 25χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος θεωρείται φευγάτος από την Ρεάλ, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην Μαγιόρκα, πετυχαίνοντας τρία γκολ.

Με αυτόν τον τρόπο βοήθησε την ομάδα του να πάρει τη νίκη με 6-1. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο Ασένσιο δεν πανηγύρισε κανένα γκολ κι αυτό ως ένδειξη σεβασμού στην πρώην ομάδα του.

Ο Ασένσιο έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα με την Μαγιόρκα, ξεκινώντας από τις Ακαδημίες της ομάδας και με την πρώτη ομάδα κατέγραψε 56 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό 7 γκολ και 9 ασίστ.

24’ ⚽

29’ ⚽

55’ ⚽



Marco Asensio scores his first hat-trick for Real Madrid but doesn’t celebrate against his former club Mallorca 👏 pic.twitter.com/FgOrNiXO5z