Μπαρτσελόνα: Το αποτυχημένο ψαλιδάκι του Ντεπάι και η απογοήτευση του Κούμαν (vid)

Ο Μέμφις Ντεπάι προσπάθησε να στείλει την μπάλα με εντυπωσιακό τρόπο, ωστόσο η εκτέλεσή του ήταν απογοητευτική...

Η Μπαρτσελόνα έσωσε κυριολεκτικά την παρτίδα στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα με την Γρανάδα (1-1) και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας. Μετά από αυτό το νέο στραβοπάτημα, ο Ρόναλντ Κούμαν φαίνεται να μετρά μέρες στην Βαρκελώνη αν και στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Ολλανδός τεχνικός θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι να... ηττηθεί η ομάδα του.

Πάντως κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τη Γρανάδα, ο πρώτος σκόρερ των Καταλανών με δύο τέρματα, Μέμφις Ντεπάι έκανε ό,τι περνούσε από τα χέρια του προκειμένου να πετύχει κάποιο γκολ. Στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης, μάλιστα, ο 27χρονος Ολλανδός επιθετικός, θέλησε να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, με εντυπωσιακό ψαλιδάκι, αλλά τελικά το μόνο που κατάφερε ήταν να βρει... αέρα και η μπάλα να περάσει εκτός ορίων.

Η απογοήτευση ήταν ολοφάνερη τόσο στο πρόσωπο του Ντεπάι όσο και στου Κούμαν, ο οποίος περίμενε κάτι καλύτερο από τον επιθετικό της ομάδας του.

Is anyone actually bothered at Barcelona anymore? pic.twitter.com/h8yuGqFCR4