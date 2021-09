Μπαρτσελόνα: Από το τίκι-τάκα στις 54 σέντρες με την Γρανάδα (pic)

Η μπάλα βρισκόταν σχεδόν μόνιμα στον αέρα με κατεύθυνση προς τα καρέ της Γρανάδα, όμως, είναι τέτοια η κατάσταση στην Μπαρτσελόνα που ακόμα και με τα δεκάδες γεμίσματα, βρέθηκε μονάχα ένα γκολ για τους «μπλαουγκράνα»...

Ο Ρόναλντ Κούμαν παραμένει σε τρομερά δύσκολη θέση στους Καταλανούς μετά και το νέο στραβό αποτέλεσμα, αυτή τη φορά με το 1-1 απέναντι στην Γρανάδα στο «Καμπ Νόου».

Οι φιλοξενούμενοι είχαν ανοίξει το σκορ από τα πρώτα 85'' και η Μπαρτσελόνα αν και μόχθησε, κατάφερε μονάχα να βρει ένα γκολ κι αυτό κοντά στο φινάλε με τον Αραούχο.

Οι παίκτες του Κούμαν έκαναν 54 γεμίσματα προς την περιοχή των αντιπάλων τους, βρήκαν μόλις ένα γκολ και η στατιστική έγραψε τις περισσότερες σέντρες από πλευράς Μπαρτσελόνα μετά από τον Νοέμβρη του 2016 και τις 55 που είχαν καταγραφεί σε ματς με τη Μάλαγα.

Τα 54 γεμίσματα, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός για τους «μπλαουγκράνα» σε παιχνίδι του πρωταθλήματος, τα τελευταία 16 χρόνια!

