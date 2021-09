Οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο όταν είδαν τον Φαλκάο να παίρνει το «3»: «Το ποδόσφαιρο έχει πεθάνει» (pic)

Η απόφαση του Ραμαδέλ Φαλκάο να πάρει το νούμερο «3» στη φανέλα του με την Ράγιο Βαγιεκάνο, προκάλεσε την αντίδραση κάποιων φιλάθλων.

Ο 35χρονος Κολομβιανός επιθετικός, επέστρεψε στην Ισπανία προκειμένου να αγωνιστεί στη νεοφώτιστη Ράγιο Βαγιεκάνο, στα σαλόνια της La Liga.

Η επιστροφή του Φαλκάο προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού, ωστόσο μία απόφασή του προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, ο έμπειρος στράικερ θα αγωνίζεται φορώντας το νούμερο «3» στην πλάτη του. Μία παράξενη επιλογή για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης.

Μερικοί οπαδοί της ισπανικής ομάδας δεν είδαν με καλό μάτι την επιλογή του Φαλκάο, εκφράζοντας την δυσαρέσκεια τους στα social media.

«Το ποδόσφαιρο είναι νεκρό», ανέφερε ένας οπαδός της Ράγιο Βαγιεκάνο, στα social media βλέποντας τον Φαλκάο να παίρνει τον αριθμό «3». Ενας ακόμη οπαδός της έγραψε: «Αυτό είναι το πιο τρελό πράγμα που συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια», ενώ ένας άλλος απόρησε με την απόφασή του Φάλκάο, λέγοντας πως τον συγκεκριμένο αριθμό τον παίρνουν αποκλειστικά αμυντικοί: «Γιατί το "3"; Ειναι αριστερός μπακ; Αυτό είναι απαίσιο...».

Από την πλευρά του πάντως ο Φαλκάο θέλησε να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους επέλεξε το «3» για τη φανέλα του τονίζοντας, πως ο συγκεκριμένος αριθμός έχει ιδιαίτερη σημασία για τον πατέρα του, ο οποίος απεβίωσε πριν από δύο χρόνια και κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα αγωνιζόταν κι εκείνος με το «3».

«Για τον πατέρα μου ο αριθμός 3 έχει μεγάλη σημασία. Ηταν πολύ σημαντικός για μένα, μου μετέφερε το πάθος για αυτό το άθλημα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Radamel Falcao has officially been unveiled at Rayo Vallecano and he will wear the number 3 shirt in tribute to his father, who was also a player. pic.twitter.com/AVyH4ilwl9