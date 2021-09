Ατλέτικο Μαδρίτης: Οπαδός ζήτησε από τον Φέλιξ να τραυματίσει τον Γκριεζμάν (vid)

Μερίδα του κόσμου της Ατλέτικο δεν έχει ξεχάσει τον άκομψο τρόπο με τον οποίο ο Γκριεζμάν πριν από μια διετία αποχώρησε για τη Μπαρτσελόνα, με αποτέλεσμα να θέλουν το κακό του παρά το come-back...

Ο Ζοάο Φέλιξ έξω από το προπονητικό κέντρο των «ροχιμπλάνκος» αντιλήφθηκε πως υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να βλέπει τον Γάλλο συμπαίκτη του με τη φανέλα της ομάδας της Μαδρίτης έπειτα απ' όσα είχαν συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Ο Γκριεζμάν ξέρει πως επέστρεψε κάπου που τον αγαπούν, όμως, ίσως γνωρίζει πως δεν είναι πλέον όλα τόσο ρόδινα όσον αφορά στη σχέση του με τον κόσμο.

Ο Φέλιξ άκουσε από οπαδό να του ζητάει να τραυματίσει τον Γάλλο στην προπόνηση, με τον νεαρό επιθετικό να του απαντά: «Πρέπει να σέβεστε τον Αντουάν...».

💣🚨| Fans are STILL angry with Griezmann and Joao defends him



Fan: “Joao, step on Griezmann, you have to injure him, it can't be that he starts before you”



João Félix: “You should have more respect for Griezmann”



[via @JaviGomezCh🎖] #atmlivepic.twitter.com/MtYWew3RQJ