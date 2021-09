Νέο πλήγμα για την Μπαρτσελόνα, εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα οι Πέδρι και Άλμπα (pic)

Ο Ρόναλντ Κούμαν θα πρέπει να πορευτεί χωρίς τους Πέδρι και Ζόρντι Άλμπα τουλάχιστον για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Σα να μην έφτανε η βαριά ήττα από την Μπάγερν με 3-0, στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League, ήρθαν και οι σοβαροί τραυματισμοί των Ζόρντι Άλμπα και Πέδρι, για να αποτελειώσουν την Μπαρτσελόνα.

Ο Πέδρι ταλαιπωρείται από πόνους στον τετρακέφαλο του αριστερού του ποδιού ενώ ο Άλμπα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον δεξί του μηρό.

Ετσι, οι δύο ποδοσφαιριστές θα χρειαστεί να παραμείνουν εκτός δράσης για τουλάχιστον 3-4 εβδομάδες και ο Ρόναλντ Κούμαν, να στραφεί σε άλλες λύσεις για το βασικό σχήμα της ομάδας του, στα επόμενα παιχνίδια των «μπλαουγκράνα» σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη.

🚨🚨[FCB-OFFICIAL] | Injury updates:



- Pedri has a quadriceps muscle injury in his left thigh. His recovery will dictate his return.



- Tests carried out on Wednesday morning for Jordi Alba show that he has a hamstring injury in his right thigh. pic.twitter.com/Yx4mMdT2gw