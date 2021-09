Μπενζεμά: Χατ-τρικ και κορυφαίος σε συμβολή στα γκολ στην Ευρώπη (vid)

Τρία γκολ σε ένα αρκετά δύσκολο ματς, στην επιστροφή της Ρεάλ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και μια άτυπη κορυφή για τον Καρίμ Μπενζεμά αυτή τη στιγμή στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Καρίμ Μπενζεμά με ανανεωμένο συμβόλαιο στους «μερένγκες» δήλωσε βροντερό «παρών» στο ματς της Ρεάλ με τη Θέλτα και μαζί με τους Βινίσιους και Καμαβινγκά βρήκαν δίχτυα για την ανατροπή και το τελικό 5-2 το βράδυ της Κυριακής.

Η Ρεάλ επέστρεψε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» έπειτα από ενάμιση έτος λόγω του κορονοϊού και των εργασιών ανακατασκευής και ο Γάλλος επιθετικός συνεχίζει με τρομερό ρυθμό, πιάνοντας αυτή τη στιγμή κορυφή.

Έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές έχει 5 γκολ και 4 ασίστ και είναι ο κορυφαίος όλων στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

