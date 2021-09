Μπρέιθγουεϊτ: Φόβοι για χοντρή ζημιά στο γόνατο και απουσία 3-4 μηνών!

Ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ αποχώρησε από την Κυριακάτικη προπόνηση της Μπαρτσελόνα με ενοχλήσεις στο γόνατο και εκφράζονται φόβοι για πολύ σοβαρή ζημιά!

Στη Μπαρτσελόνα πλέον κάθονται σε... αναμένα κάρβουνα όσον αφορά στον Δανό επιθετικό, ο οποίος αποχώρησε αναγκαστικά από την πρωινή προπόνηση της ομάδας, την Κυριακή.

Όπως μεταφέρουν τα ισπανικά Μέσα, εκφράζονται έντονοι φόβοι για ζημιά στους συνδέσμους του γονάτου του και για ενδεχόμενη απουσία του ποδοσφαιριστή για τους επόμενους 3-4 μήνες.

Το πρόβλημα προκλήθηκε στο ματς με τη Χετάφε στις 29 Αυγούστου, ο Μπρέιθγουεϊτ το προηγούμενο διάστημα πίεσε το πόδι του, όμως, το πρωί της Κυριακής κι ενόψει του ματς με την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα...

🚨🚨🚨[ @gerardromero🥇] | Martin Braithwaite left the training today and he is expected to be OUT for a 3-4 months due to knee and cartilage problems. pic.twitter.com/i5S10EFT3B