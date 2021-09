Μπαρτσελόνα: O Ντε Γιονγκ πήρε το ντουλαπάκι του Μέσι στο «Καμπ Νόου» και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα ξενέρωσαν (pic)

Εντονες διαμαρτυρίες έχουν ξεσπάσει από τους φίλους της Μπαρτσελόνα, βλέποντας το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας τους, Λουκ Ντε Γιονγκ να παίρνει το ντουλαπάκι που είχε ο Λιονέλ Μέσι στα αποδυτήρια.

Ο 32χρονος Ολλανδός επιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Σεβίλλη και θα φοράει το νούμερο «17», παρουσιάστηκε κι επίσημα από την Μπαρτσελόνα την Πέμπτη (09/09).

Ο Λουκ Ντε Γιονγκ την πρώτη του ημέρα ως «μπλαουγκράνα» ξεναγήθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, στο «Καμπ Νόου» και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της Μπαρτσελόνα. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε αυτές τις στιγμές και συγκεκριμένα τον έμπειρο φορ να παίρνει το ντουλαπάκι που είχε ο Λιονέλ Μέσι όλα αυτά τα χρόνια στα αποδυτήρια.

Οι οπαδοί των Καταλανών δεν είδαν με καλό μάτι την πρωτοβουλία του Ολλανδού, καθώς θεωρούν πως μετά από αυτό, η ευθύνη στις πλάτες του Ντε Γιονγκ είναι τεράστια.

🗣[ @laiatudel ] | Luuk de Jong will be occupying the same locker as Messi had in the dressing room. pic.twitter.com/nOQlT8GQrB