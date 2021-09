Πικέ: Αποκάλυψε επιτέλους τον λόγο που δημοσίευε συνεχώς selfies (pic & vid)

Ο Ζεράρ Πικέ αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο όλο αυτό το διάστημα «βομβάρδιζε» τα social media με προσωπικές του selfies.

Το τελευταίο διάστημα ο Ισπανός αμυντικός της Μπαρτσελόνα είχε γίνει θέμα για τις συνεχόμενες selfies που δημοσίευε στα social media. Μέσα σε ελάχιστες μέρες, γέμισε τον προσωπικό του λογαριασμό selfies, οι οποίες δεν διέφεραν και πολύ μεταξύ τους.

Οταν ρωτήθηκε από φίλους της ομάδας, ο Πικέ είχε απαντήσει πως το έκανε για να περνάει ευχάριστα την ώρα του καθώς υπήρξαν στιγμές που βαριόταν όταν δεν είχε υποχρεώσεις με την ομάδα του. Ωστόσο, αυτός δεν είναι ο λόγος για τον οποίο αναρτούσε συνεχώς τέτοιες φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο 34χρονος στόπερ αποκάλυψε ότι όλο αυτό ήταν μέρος μιας στρατηγικής μάρκετινγκ για την πώληση μιας σειράς NFT. Η «Non-fungible token» είναι μια μονάδα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε ένα ψηφιακό καθολικό, που ονομάζεται blockchain, το οποίο πιστοποιεί ότι ένα ψηφιακό στοιχείο είναι μοναδικό και επομένως δεν είναι εναλλάξιμο.

Αρκετά από αυτά τα κομμάτια έχουν πουληθεί για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δημοπρασίες τους τελευταίους μήνες.

Selfies were part of a bigger plan:



My #NFTs are finally available on @SorareHQ 💥🙌🏻@FCBarcelona @LaLiga https://t.co/xZl3WopMtp pic.twitter.com/25w3eQNeVe