Γκριεζμάν: Με χαμόγελο στην πρώτη του προπόνηση στην Ατλέτικο (pics & vid)

Ο Αντουάν Γκριεζμάν φόρεσε ξανά τη φανέλα προπόνησης της Ατλέτικο Μαδρίτης έπειτα από μια διετία και τον υποδέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες στις εγκαταστάσεις των «ροχιμπλάνκος» στο μεγάλo του come-back.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν λίγες ώρες μετά τα δυο γκολ που πέτυχε με τη Γαλλία και την 3η θέση των σκόρερ όλων των εποχών με τους «τρικολόρ», αφού ισοφάρισε τον Πλατινί στα (41) και υπερέχουν μονάχα οι Ζιρού (46) και Ανρί (51), φόρεσε τη φανέλα της Ατλέτικο.

Ο Γάλλος επιθετικός έπειτα από δυο χρόνια επέστρεψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης σε ένα μεγάλο deal της τελευταίας ημέρας των θερινών μεταγραφών για το 2021 και φαίνεται πως προς το παρόν ξαναβρίσκει τη χαρά που είχε χάσει στη Βαρκελώνη.

Στο προπονητικό κέντρο των «ροχιμπλάνκος» τον υποδέχθηκαν με μια μεγάλη αγκαλιά και θέλουν να ξαναδουν τον Γκριεζμάν που τους βοήθησε να πετύχουν πολλά και σημαντικά πράγματα στο παρελθόν.

🚨 Antoine Griezmann has returned to Atletico Madrid training and he finally looks happy again.



(🎥 @Atleti)pic.twitter.com/W9hGh62TO8