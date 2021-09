Μπερναμπέου: Μπήκε και ο χλοοτάπητας, όλα έτοιμα για την επιστροφή (vid)

Το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» έχει πλέον έτοιμο και τον αγωνιστικό χώρο που τοποθετήθηκε και σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της Ρεάλ στο «σπίτι» της, την προσεχή Κυριακή.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, την άνοιξη του 2020, αποφάσισε να παίζει τα παιχνίδια της, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και στις ευρωπαϊκές, στο «Αλφρέδο Ντι Στέφανο».

Έπειτα από έναν χρόνο και μερικούς μήνες, όταν και αποφασίστηκε να γίνουν βελτιωτικές εργασίες στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», το γήπεδο είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά την Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό θα γίνει την προσεχή Κυριακή στην αναμέτρηση με την Θέλτα.

Ο νέος χλοοτάπητας τοποθετήθηκε ήδη στο γήπεδο και ο κόσμος της ομάδας «ζεσταίνεται» για το μεγάλο come-back, με τα εισιτήρια να κυμαίνονται από τα 13 έως τα 140 ευρώ.

