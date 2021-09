Ντεμπελέ: Πήρε το «7» του Γκριεζμάν στην Μπαρτσελόνα (pic & vid)

Με το νούμερο «7» το οποίο άφησε ξεκρέμαστο με την αποχώρησή του ο Αντουάν Γκριεζμάν, θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Ουσμάν Ντεμπελέ, στην Μπαρτσελόνα.

Ο 30χρονος Γάλλος επιθετικός, έπειτα από μία διετία στο «Καμπ Νόου» αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα, καθώς πλέον θα αγωνίζεται με την ομάδα της καρδιάς του, Ατλέτικο, όντας ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες των «ροχιμπλάνκος».

Με την αποχώρηση του Γκριεζμάν, από τους «μπλαουγκράνα», το νούμερο «7» έμεινε χωρίς κάτοχο. Οχι όμως για πολύ καθώς ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποφάσισε να πάρει τον συγκεκριμένο αριθμό για το πίσω μέρος της φανέλας του και η Μπαρτσελόνα το ανακοίνωσε με ένα ευφάνταστο βιντεάκι στα social media.

Customize your kit with @Dembouz's new number 7️⃣ !



👉 https://t.co/AqhaFDx7NE pic.twitter.com/hleqFATlNV