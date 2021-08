«Ανεβάζει την προσφορά της στα 200 εκατ. ευρώ η Ρεάλ για Μπαπέ» (pic)

Αποφασισμένη να δώσει ό,τι έχει είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να πείσει την Παρί Σεν Ζερμέν, να παραχωρήσει το μεγάλο της αστέρι, Κιλιάν Μπαπέ.

Το σήριαλ γύρω από την υπόθεση του Κιλιάν Μπαπέ και την Ρεάλ συνεχίζεται, λίγες ώρες πριν ολοκληρωθεί η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος.

Οι Μαδριλένοι δεν θέλουν να το πάνε στα άκρα και να είναι με την αγωνία έως την τελευταία ημέρα των μεταγραφών (31/08) γι' αυτό και ζήτησαν από την Παρί να απαντήσει σήμερα (30/08) είτε θετικά είτε αρνητικά για την παραχώρηση του 22χρονου Γάλλου επιθετικού.

Νωρίτερα στην Ισπανία, ανέφεραν πως οι Παριζιάνοι απέρριψαν την πρόταση των 180 εκατομμυρίων ευρώ των «μερένγκες», τονίζοντας τους πως αν δεν ανεβάσουν την προσφορά τους, ο παίκτης θα παραμείνει στο Παρίσι.

Σύμφωνα με την «L' Equipe», η Ρεάλ άκουσε τις απαιτήσεις της γαλλικής ομάδας και γι' αυτό σκοπεύει να χτυπήσει για τελευταία φορά τη πόρτα της ομάδας του Μπαπέ. Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει ότι οι «μερένγκες» είναι διατεθειμένοι να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη και να βγάλουν 200 εκατομμύρια ευρώ, φθάνοντας με αυτόν τον τρόπο, κατά πολύ το ποσό που εξαρχής έχει ζητήσει η Παρί.

Σε περίπτωση που η Ρεάλ δώσει το συγκεκριμένο ποσό, τότε δεν αποκλείεται ο γαλλικός σύλλογος να απαντήσει θετικά και στο τέλος να παραχωρήσει τον Κιλιάν Μπαπέ.

Real Madrid strongly considering making a 3rd bid for Kylian Mbappé that would sit at around €200m, according to L'Équipe. https://t.co/jeNXTPzTMs