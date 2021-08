Η La Liga αναβάλλει δύο αγώνες και κάνει επίθεση στην FIFA

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα ματς Σεβίλλη – Μπαρτσελόνα και Βιγιαρεάλ -Αλαβές, με την La Liga να έχει προσφύγει στο CAS κατά της Παγκόσμιας ομοσπονδίας!

Δύο ματς της 4ης αγωνιστικής στην La Liga αναβλήθηκαν, με την Ισπανική λίγκα να έχει προσφύγει στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο της Λοζάνης (CAS) κατηγορώντας την FIFA ως υπαίτια γι’ αυτές τις αναβολές!

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, τα ματς Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα και Βιγιαρεάλ-Αλαβές δεν θα πραγματοποιηθούν, με την La Liga να προσφεύγει στο CAS μετά την απόφαση της FIFA να ορίσει έξτρα αγώνες για προκριματικά Μουντιάλ στη ζώνη Λατινικής Αμερικής.

Τα προκριματικά στην Λατινική Αμερική είχαν αναβληθεί την άνοιξη λόγω πανδημίας και δεν υπάρχουν επιπλέον ημερομηνίες. Αποτέλεσμα είναι αρκετοί παίκτες να πρέπει να παραμείνουν στις πατρίδες τους για μεγαλύτερο διάστημα και έτσι πολλοί διεθνείς θα απουσιάζουν στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν και θα γίνει η επανέναρξη στα πρωταθλήματα.

Η λίγκα αποφάσισε να αναβάλει τις δύο αναμετρήσεις, ενώ θα αλλάξει και το υπόλοιπο πρόγραμμα, με την αναμέτρηση Ρεάλ – Θέλτα να αναμένεται να γίνει αργά το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου.

La Liga says it will continue its legal actions in front of other judicial bodies, claiming FIFA is acting abusively. In meantime, La Liga also says it will move a bunch of games to mitigate impact of player release on “integrity” of its competition. pic.twitter.com/fOYfwNfPKz