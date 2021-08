Κούμαν: «Ο Πέδρι θα ξεκουραστεί επιτέλους για δύο εβδομάδες» (pics)

Επιτέλους βρέθηκε χρόνος για ξεκούραση για τον Πέδρι της Μπαρτσελόνα, ο οποίος δεν έχει σταματήσει να αγωνίζεται από την περυσινή σεζόν.

Πριν από μερικές ημέρες ο 18χρονος μέσος, αρνήθηκε τις διακοπές κι επέστρεψε στη Βαρκελώνη μετά το τέλος των υποχρεώσεων του με την εθνική Ισπανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να ξεκινήσει προπονήσεις στην Μπαρτσελόνα.

Η περυσινή σεζόν για τον Πέδρι ολοκληρώθηκε έχοντας 73 παιχνίδια στα πόδια του, σε 9 διαφορετικές διοργανώσεις.

Η La Liga έχει ξεκινήσει και η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Μπιλμπάο (21/08, 23:00) στον «Σαν Μαμές», με τον Ρόναλντ Κούμαν να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή τον νεαρό άσο για το εν λόγω παιχνίδι. Ωστόσο, ο Ολλανδός τεχνικός υποσχέθηκε ότι μετά την αναμέτρηση με τους Βάσκους, θα δώσει χρόνο για να ξεκουραστεί ο Πέδρι, μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια που έχει στα πόδια του.

«Είναι αλήθεια ότι από αύριο θα έχει χρόνο για ξεκούραση. Θα ξεκουραστεί για δύο εβδομάδες. Μίλησα με τον Λουίς Ενρίκε και εξαρτάται από εκείνο αν θα τον καλέσει για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας τον Σεπτέμβριο. Αλλά θα δώσουμε λίγη ξεκούραση στον Πέδρι γιατί το χρειάζεται», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κούμαν.

Ronald Koeman: “It is true that from tomorrow, he will rest for 2 weeks. I’ve spoken with Luis Enrique and it is their decision to call him for the national team games in September - but we will give some rest to Pedri because he needs it"



