Μπαρτσελόνα: Ξήλωσε τη φωτογραφία του Μέσι έξω από το «Καμπ Νόου» (pic)

Να προχωρήσουν στην επόμενη μέρα, η οποία είναι χωρίς τον Λιονέλ Μέσι στην ομάδα τους, θέλουν οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα, γι' αυτό και ξήλωσαν τη φωτογραφία του που κοσμούσε το εξωτερικό του «Καμπ Νόου».

Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα, με δάκρυα στα μάτια στην τελευταία συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε το μεσημέρι της Κυριακής (08/08). Μετά από 21 χρόνιας σχέσης με τους «μπλαουγκράνα» και 35 τίτλους ο Αργεντινός αστέρας δεν θα αγωνίζεται πλέον με την ομάδα της καρδιάς του.

Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα και οι ιθύνοντες του συλλόγου δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν ότι από τη νέα σεζόν, ο 34χρονος επιθετικός θα φοράει φανέλα κάποιας άλλης ομάδας, ωστόσο προσπαθούν να δουν με αισιοδοξία την επόμενη ημέρα.

Πάντως, την Τρίτη (10/08) οι άνθρωποι της ομάδας ξήλωσαν τη φωτογραφία του Μέσι που κοσμούσε το εξωτερικό του «Καμπ Νόου».

Leo Messi already removed from the Camp Nou.



📸 @edwinwinkels pic.twitter.com/1sEeIcRV9M