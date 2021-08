Αγουέρο: Δεν υπολογίζεται στα πλάνα του Κούμαν για τη νέα σεζόν (pic)

Ο Σέρχιο Αγουέρο δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος εξ αρχής είχε εκφράσει τις διαφωνίες του για την μεταγραφή του, λόγω και του ιστορικού του με τραυματισμούς.

Μετά από μία σπουδαία διαδρομή με την Μάντσεστερ Σίτι ο 32χρονος Αργεντινός στράικερ επέστρεψε στην La Liga, αυτή την φορά για λογαριασμό της Μπαρτσελόνα, ώστε να να βρεθεί στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι στη γραμμή κρούσης της ομάδας.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε, καθώς ο Αργεντινός αστέρας δεν θα φοράει πλέον τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» έπειτα από 21 χρόνια, με την Παρί να είναι πιθανότατα ο επόμενος προορισμός του.

Ετσι, ο Αγουέρο θα αγωνίζεται χωρίς τον συμπατριώτη του στην Μπαρτσελόνα, τουλάχιστον μέχρι το 2023. Από την άλλη βέβαια θα αργήσει να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τη νέα ομάδα, καθώς ο τραυματισμός που τον ταλαιπωρεί στην γάμπα θα τον κρατήσει εκτός δράσης μέχρι τον Νοέμβριο.

Ακόμα όμως κι όταν επανέλθει σε αγωνιστικούς ρυθμούς ο 33χρονος φορ δεν θα βρει μια θέση στην ενδεκάδα. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Αγουέρο δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος ήταν εξ αρχής αντίθετος στην μεταγραφή του. Το θέμα είναι πως θα εξελιχθεί η υπόθεσης παραμονής του μετά τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα και με την υπόθεση Μέσι.

El Kun va venir per fer content a Messi, perque no entrava en els plans de Koeman. I el seu passat de lesions ja era conegut, sobretot la passada temporada on va tenir un paper testimonial al City. Ha començat amb mal peu, veurem com li va la resta de la temporada.