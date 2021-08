Μαρσέλο: Πήγε να ζητήσει φωτογραφία από τον Μαλντίνι! (vid)

Ο Μαρσέλο έδειξε πως τιμά τις μεγάλες ποδοσφαιρικές μορφές και ζήτησε από τον Μαλντίνι να βγουν μια αναμνηστική φωτογραφία, στο πρόσφατο φιλικό ματς της Ρεάλ με τη Μίλαν!

Σαν ένα παιδάκι που πηγαίνει δειλά - δειλά να ενοχλήσει το ίνδαλμά του για να ζητήσει μια φωτογραφία.

Κάπως έτσι πήγε ο Μαρσέλο προς το μέρος του Πάολο Μαλντίνι προκειμένου να του ζητήσει να βγουν παρέα μια αναμνηστική φωτογραφία, όταν συναντήθηκαν στο πρόσφατο φιλικό ματς (0-0) της Ρεάλ με τη Μίλαν.

Φυσικά ο θρύλος των «ροσονέρι» και του ιταλικού ποδοσφαίρου και νυν τεχνικός διευθυντής της ομάδας δέχθηκε με χαρά και ο Μαρσέλο έδειξε την ευγνωμοσύνη του ευχαριστώντας τον για την καλοσύνη!

Marcelo asking to take a picture with Maldini



[🎥: @MilanPosts]pic.twitter.com/yYDqoLJtBN