Μπαρτσελόνα: Πρεμιέρα με 30.000 φιλάθλους στο «Καμπ Νόου» για το πρώτο «Μέσι, Μέσι» (pic)

Για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, 30.000 φίλοι της Μπαρτσελόνα θα δώσουν το παρών στο «Καμπ Νόου» στην πρεμιέρα της La Liga (15/8), όπου και πρόκειται να φωνάξουν σύσσωμοι το όνομά του Λιονέλ Μέσι στο 10ο λεπτό.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα σεζόν της La Liga έχει αρχίσει και οι φίλοι της Μπαρτσελόνα καλούνται να συνηθίσουν στην ιδέα ότι δεν θα απολαμβάνουν πια τον Λιονέλ Μέσι στο χορτάρι του «Καμπ Νόου».

Οι Μπλαουγκράνα αντιμετωπίζουν τη Σοσιεδάδ για την 1η αγωνιστική (15/8, 21:00) και το όριο προσέλευσης «κλείδωσε» στους περίπου 30.000 φιλάθλους (29.803, 30%), οι οποίοι και θα έχουν την ευκαιρία να αποθεώσουν τον Αργεντινό θρύλο όπως έχει προγραμματιστεί στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, κάτι που θα συμβαίνει για όλη τη χρονιά.

Αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που οι Καταλανοί υποδέχονται κόσμο στο γήπεδό τους μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, σχεδόν, δηλαδή, μετά από ενάμιση χρόνο.

