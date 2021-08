Μπαρτσελόνα: Μέσι, Τσάβι και Ινιέστα πήγαν παιδάκια κι έφυγαν με αμέτρητους τίτλους (pic)

Τρία παιδιά από τη Masia. Τρεις άνθρωποι για τους οποίους η Βαρκελώνη και η Μπαρτσελόνα αισθάνονται απίστευτη υπερηφάνεια. Οι Μέσι, Τσάβι και Ινιέστα αποτελούν όλοι πλέον παρελθόν από τους «μπλαουγκράνα», εκεί όπου μεγάλωσαν και... μεγαλούργησαν.

Ο Λιονέλ Μέσι έριξε αναγκαστικά τίτλους τέλους έπειτα από 21 χρόνια προσφοράς στους Καταλανούς, οι οποίοι τον βοήθησαν από μικρή ηλικία όταν ακόμα η σωματοδομή του δεν ήταν τέτοια που θα του επέτρεπε να κάνει αυτά τα... μαγικά πράγματα που είδε όλος ο πλανήτης στο γήπεδο.

Οι Τσάβι και Ινιέστα έχουν αποχωρίσει εδώ και λίγα χρόνια, έχοντας γράψει τη δική τους τρομερή ιστορία με τη φανέλα του συλλόγου της Βαρκελώνης και έχοντας πανηγυρίσει απίστευτους τίτλους με το καμάρι της Καταλονίας.

Τώρα, οι τρεις τους αποτελούν παρελθόν κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο για το κλαμπ και είναι τρομερό πως τρία παιδάκια που έμαθαν ν' αγαπούν μονάχα αυτή τη φανέλα, έφτασαν να έχουν μετρήσει τρόπαια που άλλοι δεν μπορούν ούτε να ονειρευτούν...

They joined Barcelona as kids and left as legends 🏆 pic.twitter.com/x7EcY9Bqos