Σοκ στην Μπαρτσελόνα, εκτός μέχρι τον Νοέμβριο ο Αγουέρο (pic)

Ασχημα τα νέα για την Μπαρτσελόνα και τον Ρόναλντ Κούμαν, καθώς ο Σέρχιο Αγουέρο θα αργήσει να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα», λόγω τραυματισμού.

Ο Αργεντινός επιθετικός δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με την Γιουβέντους για το «Trofeo Joan Gamper», λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί στην γάμπα, το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα, οι πόνοι που ένιωθε ήταν τόσο έντονοι που δεν μπορούσε καν να περπατήσει την Κυριακή (08/08). Ο Σέρχιο Αγουέρο , σύμφωνα με τους Ισπανούς, θα χρειαστεί να μείνει στα «πιτς» τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, προκειμένου να ξεπεράσει το πρόβλημα του και να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων.

Αυτό σημαίνει ότι το επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα θα καθυστερήσει κι άλλο κι έτσι ο Ρόναλντ Κούμαν θα πρέπει να διαχειριστεί την απουσία του 33χρονου φορ ως τον Νοέμβρη.

