Ντεστ: Εμφανίστηκε στο τελευταίο «αντίο» του Μέσι σαν τουρίστας (pics)

Σε μία τόσο ιδιαίτερη ημέρα ο δεξιός μπακ της Μπαρτσελόνα, Σερζίνιο Ντεστ, αποφάσισε να ντυθεί λιτά, φορώντας μία αθλητική ενδυμασία για μπάσκετ.

Ο 34χρονος επιθετικός αποτελεί με κάθε επισημότητα παρελθόν από την Μπαρτσελόνα καθώς την Κυριακή (08/08) αποχαιρέτησε με δάκρυα στα μάτια, μέσω συνέντευξης Τύπου, την αγαπημένη του ομάδα.

Μετά το τέλος της συγκινητικής ομιλίας του, ο Λιονέλ Μέσι παρέμεινε στην αίθουσα και αποχαιρέτησε ξεχωριστά όλους τους φίλους και τους συμπαίκτες που πέρασαν τόσα μαζί στην Μπαρτσελόνα.

Αυτός όμως που προκάλεσε εντύπωση ήταν ο Σερζίνιο Ντεστ. Ο Αμερικανός μπακ συγκέντρωσε τα φώτα πάνω του με την ενδυμασία που επέλεξε σε μία τόσο ιδιαίτερη ημέρα.

Ο 20χρονος αμυντικός φορούσε μια αμάνικη φανέλα κι ένα σορτσάκι με αποτέλεσμα να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, οι οποίοι είχαν φορέσει τα βάλει τα καλά τους, όπως άρμοζε άλλωστε στην περίσταση.

When you have Messi’s farewell press conference at 11 but got next in MyPark at 12 pic.twitter.com/hJQlUcOAin