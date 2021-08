Οπαδοί της Μπαρτσελόνα συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του Μέσι και του ζητούσαν να μην φύγει (vid)

Οπαδοί της Μπαρτσελόνα συγκεντρώθηκαν έξω από το σπίτι του Λιονέλ Μέσι και φώναζαν ρυθμικά το όνομά του, προκειμένου να τον πείσουν να παραμείνει.

Ο Αργεντινός αστέρας παρέθεσε το βράδυ του Σαββάτου (7/8) αποχαιρετιστήριο δείπνο στους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. Σέρχιο Μπουσκέτς, Τζόρντι Άλμπα, Πικέ, Σακίρα και Κουν Αγουέρο, μεταξύ άλλων.

Η είδηση της συνάντησης έγινε αμέσως γνωστή στους φίλους της Μπαρτσελόνα, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από την οικία του και φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Μέσι.

Aφού έμειναν γι' αρκετή ώρα και τον αποθέωσαν ζητώντας του να παραμείνει στον σύλλογο, στη συνέχεια αποχώρησαν.

Fans at Leo's house asking him to stay..😔pic.twitter.com/u3F8Dwe1y0