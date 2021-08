Κούμαν σε Μέσι: «Δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι δεν θα παίζεις πλέον στην Μπαρτσελόνα» (pic)

Ο Ρόναλντ Κούμαν αποχαιρέτησε τον Λιονέλ Μέσι, δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από το ήθος του και παραδεχόμενος ότι είναι δύσκολο να συνειδοτοποιήσει ότι δεν παίζει πλέον για τους Μπλαουγκράνα.

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί οριστικά και αμετάκλητα παρελθόν από την Μπαρτσελόνα - θα μιλήσει σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Κυριακής (8/8, 13:00) - και ο προπονητής των Μπλαουγκράνα, Ρόναλντ Κούμαν, αποχαιρέτησε τον 34χρονο Αργεντινό από τον επίσημο λογαριασμό του στα social media.

«Αν και είναι δύσκολο να συνηδειτοποιήσω ότι δεν θα παίζεις πλέον στην Μπαρτσελόνα, σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες για την ομάδα, Λέο. Απήλαυσα πολύ τη σεζόν που δουλέψαμε μαζί. Είμαι εντυπωσιασμένος από το ήθος σου στη δουλειά και από την επιθυμία σου για να νικάς», ήταν το περιεχόμενο της ανάρτησης του 58χρονου Ολλανδού, ο οποίος συνεργάστηκε για μία σεζόν με τον Pulga.

Aun es difícil de asimilar que no jugarás más en el @fcbarcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar. pic.twitter.com/gjoEcOnOZA