Σολδάδο: Εγκληματικό τάκλιν άνευ λόγου σε φιλικό προετοιμασίας! (vid)

Ο Ρομπέρτο Σολδάδο δίχως να χρειάζεται καν να πέσει στα πόδια του αντιπάλου του, επέλεξε να κάνει ένα κάκιστο τάκλιν στη γάμπα του Κουένκα σε φιλικό προετοιμασίας!

Έχοντας χάσει τη μπάλα και προφανώς έχοντας «θολώσει» από την κακή του κίνηση, ο Σολδάδο θεώρησε πως έπρεπε να επιδείξει υπερβάλλοντα ζήλο, ο οποίος όμως τον οδήγησε στη χειρότερη απόφαση.

Έπεσε πολύ άσχημα στα πόδια του 21χρονου Κουένκα της Βιγιαρεάλ και τον χτύπησε στη γάμπα, δίχως καν να δει την κόκκινη κάρτα!

Φυσικά, το γεγονός πως επρόκειτο για φιλικό ματς προετοιμασίας της Λεβάντε απέναντι στο «κίτρινο υποβρύχιο» έκανε τον κόσμο να δηλώσει έξαλλος για την κίνηση του 36χρονου...

Roberto Soldado is a fantastic player, especially for 36. But you can’t be doing things like this in any game, let alone a pre-season friendly.



He already does enough to rub plenty of people up the wrong way with his public support of the far right. pic.twitter.com/LZHQHxQR83