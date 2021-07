Ντεπάι: Έδειξε στον Ντεμπελέ πως να μη γίνεται ρεζίλι στην παρουσίαση... (vids)

Ο Μέμφις Ντεπάι αφού έκανε διακοπές και ξεκουράστηκε μετά το Euro, πήγε στη Βαρκελώνη για να παρουσιαστεί επίσημα πλέον από τη Μπαρτσελόνα και έκανε τα κόλπα με τη μπάλα για τους φωτογράφους, στέλνοντας... μήνυμα στον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ο Ντεπάι έχει ενθουσιαστεί από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στους «μπλαουγκράνα».

Συνεχώς κάνει λόγο για την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη και περιμένει σαν τρελός τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις υπό τις οδηγίες του Ρόναλντ Κούμαν, με την ευχή να μπορεί να παίξει δίπλα στον Μέσι κι όχι να φύγει ο Αργεντινός.

Το απόγευμα της Πέμπτης παρουσιάστηκε επίσημα από το κλαμπ της Καταλονίας κι έκανε τα κόλπα του με τη μπάλα για τα κλικ των φωτογράφων, θυμίζοντας σε όλους την τεράστια αποτυχία του Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος μάλλον θα πρέπει να πάρει μαθήματα...

When you realize you over spent by around $100 million 🤣⚽️ DEMBELE BARCA PRESENTATION #barcelona #DembeleDay #football #fail #funny #sport pic.twitter.com/mZx0WgQ2Pd